Un MacBook Air più economico con Apple M1 nel 2022

2 Dicembre 2020 – 19:48

Display mini-LED, processori Apple Silicon e nuovo design per i MacBook Pro e MacBook Air che la mela morsicata lancerà nei prossimi due anni.

The post Un MacBook Air più economico con Apple M1 nel 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico