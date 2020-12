Salesforce ha comprato Slack per 27,7 miliardi

2 Dicembre 2020 – 1:48

Salesforce ha acquistato Slack per 27,7 miliardi di dollari e ora le parti combineranno i rispettivi servizi per creare valore aggiunto in area enterprise.

The post Salesforce ha comprato Slack per 27,7 miliardi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico