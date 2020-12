Revenge porn, quella da licenziare non è la maestra di Torino ma la direttrice

2 December 2020 – 11:53

Ieri in aula al Tribunale di Torino, nel banco degli imputati, c’erano la direttrice della scuola materna che due anni fa la cacciò e una donna, mamma di uno dei bambini iscritti, che aveva diffuso le sue foto private innescando il “linciaggio” online. Ma soprattutto offline. Entrambe, insieme a un’altra donna, sono accusate di diffamazione, la direttrice anche di violenza privata. L’ex fidanzato dell’allora ventenne ha invece chiesto la messa in prova dopo aver pagato un risarcimento.

(Photo by PA Images via Getty Images)Conviene mettere in fila i fatti su cosa accadde nella primavera di due anni fa. Circa 28 immagini e un video privati di una giovane maestra di un asilo privato furono inviate all’allora partner che le diffuse in un gruppo WhatsApp di cui facevano parte alcuni amici del calcetto. Lei gli disse di cancellarle ma l’uomo rifiutò. Fra un inoltro e l’altro, le immagini finirono sotto gli occhi della moglie di uno degli amici che riconobbe la ragazza come una delle maestre di sua figlia. E sottopose la questione alla direttrice dell’asilo frequentato dalla bambina, che a sua volta convocò una riunione alla presenza di tutte le maestre. Una storia emblematica della catastrofica situazione delle donne, e della loro considerazione, in Italia: la vittima punita in modo feroce come fosse colpevole, la vita distrutta, un lavoro perduto e una sensibilità che non accenna a cambiare.

“Quel giorno fui sottoposta a un processo sommario – spiega la 22enne al Corriere della Sera – la direttrice mi apostrofò con frasi irripetibili e mi disse che era meglio me ne andassi spontaneamente, altrimenti avrebbe dovuto scrivere sulla lettera di licenziamento il motivo. E aggiunse che non avrei trovato più lavoro, che non mi avrebbero assunta neanche per pulire i cessi della stazione. Che su di me ci sarebbe stato un marchio indelebile”.

Occorre fare un passo indietro e prendere fiato per cogliere tutta la violenza oltre che l’assurdità della situazione: una persona, in virtù del suo temporaneo ruolo di potere in un asilo, dispone dell’esistenza e del futuro di un’altra persona, a lei momentaneamente sottoposta. E lo fa quando a commettere un reato è stata lei, di certo non la sua vittima: lo fa cioè in violazione della privacy che essa stessa ha compiuto, visualizzando foto e video, cioè contenuti personali inviati a un’altra persona attraverso un canale privato in altro momento e contesto. E smettiamola di chiamarli “osé” o “hard”, con questo lessico da commedia erotica degli anni Settanta: il punto non è la tipologia di contenuto ma il suo carattere, appunto, personale.

Viene da sperare e credere che l’unica a dover perdere il lavoro, in questa storia, sia proprio la responsabile di quella struttura educativa. Eppure i fatti dimostrano il contrario: la donna licenziata, anzi cacciata con lo stigma della “svergognata”, non ha più lavorato. Ripetiamolo: non riesce a guadagnarsi da vivere da due anni, nell’impiego che evidentemente apprezza e aveva scelto, per quello scambio criminale di immagini e video. “Non ho più trovato lavoro da quando sono stata costretta a licenziarmi. Le strutture chiedono referenze, ma non sempre queste sono positive. Ho un marchio addosso che non riesco a cancellare”.

Oltre le condanne e le manifestazioni di solidarietà dei politici, buone per qualche lancio d’agenzia, la realtà è immancabilmente questa: quel folle modello di disvalori incarnato dalla figura della direttrice, e ovviamente ancora prima da chi ha messo in circolazione i contenuti, produce ancora queste conseguenze dolorose. Una persona privata della sua dignità e del lavoro, sottoposta a pubblico ludibrio di fronte a colleghe e colleghi, incolpata del rischio che le cose precipitino per sua responsabilità. Cancellata.

Dalla “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, reato introdotto nel codice penale appena lo scorso anno sotto la fuorviante etichetta di “revenge porn”, a tutte le violazioni della privacy e dei dati personali fino alle conseguenze morali e materiali: di norme per procedere contro fattispecie come queste ce ne sono molte, e sarebbe il caso che arrivassero condanne dure ed esemplari. Ribaltando finalmente i ruoli di vittime e carnefici, anche nei confronti di chi avrebbe potuto interrompere quella catena di diffamazione e non lo ha fatto, anzi ha disposto decisioni che hanno aggravato la condizione delle persone. Questo è il cortocircuito da risolvere: spiegare a chi si macchia di questi atteggiamenti che il reato lo stanno commettendo loro. E che non sarà più considerato come di serie b, come troppo spesso è successo in passato.

