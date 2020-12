Lo smart working spinge le chat di lavoro: Salesforce compra Slack per 27,7 miliardi

2 December 2020 – 12:10

(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)Con la diffusione dello smart working durante il lockdown come misura per contrastare l’estendersi dei contagi da Covid-19 è cresciuta anche l’importanza di servizi e delle piattaforme di comunicazione per il lavoro. In questo quadro si inserisce la mossa del colosso informatico statunitense Salesforce, che ha annunciato l’acquisizione della società Slack Technologies per 27,7 miliardi di dollari.

Confermando quindi le voci di un possibile accordo tra le due società, dopo mesi di trattative con questa operazione Salesforce punta a integrare i suoi servizi in cloud per le aziende con la famosa piattaforma di chat e videochat aziendale sviluppata da Slack e lanciata nel 2013.

Che l’operazione sia strategica per entrambe le parti lo conferma il suo tempismo. Da un lato Salesforce sta mettendo a segno una serie di risultati positivi che l’hanno recentemente portata a superare i 20 miliardi di dollari di ricavi annui, come si legge su Techcrunch.

Dall’altro lato, Slack dopo essere arrivata a chiudere investimenti per oltre 7 miliardi di dollari in passato, ha pagato soprattutto la decisione di quotarsi in Borsa, perdendo circa il 40% del suo valore a causa della forte competizione di altre piattaforme come Microsoft Teams, Zoom e Google Meets, che durante il 2020 hanno visto crescite esponenziali sia di utenti sia di fatturato. Nel complesso, la valutazione di mercato della piattaforma Slack si è assestata attorno ai 25 miliardi di dollari.

Proprio le sue moderate performance, però, l’hanno resa una preda interessante per un colosso come Salesforce, che dopo aver messo da parte la scalata a Twitter, con questa acquisizione punta sfidare direttamente i suoi concorrenti diretti Microsoft e Google proprio nell’ambito delle soluzioni di comunicazione e scambio di documenti per imprese e aziende, soprattutto grazie all’integrazione dei servizi di Slack con quelli del sistema Salesforce Customer 360.

E nelle intenzioni delle due aziende c’è ora la volontà di collaborare per creare anche nuovi strumenti informatici per il lavoro, come sottolineato anche dall’amministratore delegato di Salesforce, Marc Benioff, che commentando l’operazione ha detto che le due società insieme “costruiranno il futuro del software enterprise e trasformeranno il modo in cui si lavora nel mondo digitale e con i sistemi che permettono di lavorare in qualunque posto ci si trovi.”

