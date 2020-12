La criptovaluta di Facebook ancora non c’è. Ma ha già cambiato nome

2 December 2020 – 11:15

Libra cambia ancora. Dopo aver modificato il nome del suo portafoglio digitale passando dall’originario Calibra a Novi, lo stesso progetto e tutti gli elementi collegati sono stati ribattezzati Diem. A partire dalla Libra Association, il consorzio delle aziende rimaste a supportare lo sviluppo della criptovaluta ideata da Facebook, che da oggi si chiamerà Diem Association.

Il nuovo “giorno” – il Diem latino appunto – nelle intenzioni dell’associazione vuole segnare una ulteriore discontinuità con il passato e soprattutto con le polemiche e le contrapposizioni suscitate fin dall’inizio dal progetto della moneta elettronica voluto dal colosso di Menlo Park. E questo nuovo corso sarà proprio all’insegna di una collaborazione serrata tra le istituzioni finanziarie, le banche e le autorità internazionali, fa sapere il consorzio, così da arrivare al più presto alla messa a punto di un quadro normativo condiviso per il lancio della criptovaluta.

In quest’ottica, Diem ha anche rinnovato il proprio team di esperti e di consulenti oltre al consiglio di amministrazione, per puntare su una rapida evoluzione del progetto e un’approvazione definitiva della sua infrastruttura. Infatti, come emerge anche dal libro bianco della compagnia, Diem vuole proporre un sistema globale di pagamenti che offra stablecoins basati su singole valute, che permettano una maggiore sicurezza sulle transazioni istantanee e digitali anche tra aziende e imprese.

Non è un caso che lo stesso amministratore delegato della Diem Association, Stuart Levey, parli di una “piattaforma semplice che favorisca la crescita dell’innovazione fintech e consenta ai consumatori e alle aziende di fare transazioni istantanee, a basso costo e altamente sicure”. Insomma uno strumento che possa rivelarsi utile non solo in ambito finanziario ma anche in vista di non troppo ipotetico potenziamento del ruolo di Facebook nel campo del commercio online, campo in cui l’azienda ha appena chiuso l’acquisizione della piattaforma Kustomer specializzata nell’assistenza clienti multicanale.

E non mancano nemmeno le novità sulla vera e propria criptovaluta che la “nuova” Diem Association punta a lanciare. Qualche giorno fa il Financial Times, oltre a preannunciare i possibili cambiamenti nella struttura e nella forma dell’associazione, aveva anche indicato l’inizio del 2021 come data possibile per il lancio dello stablecoin legato al progetto, non più una moneta elettronica globale come era stata pensata in origine ma una moneta digitale legata al dollaro con un valore di uno a uno, così da garantire standard di sicurezza e soprattutto ridurre la volatilità della valuta.

