Il mobile router Netgear Nighthawk M5: 5G e WiFi 6

2 December 2020 – 15:14

La velocità delle reti 5G e le prestazioni garantite dal nuovo standard WiFi 6 in un solo dispositivo: Netgear porta in Italia il router Nighthawk M5.

