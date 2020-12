Il centrodestra usa il complottismo sulla lotteria degli scontrini per chiedere il condono fiscale

2 December 2020 – 12:11

La nuova frontiera del complottismo italiano è la lotteria degli scontrini. In queste ore sono state aperte le registrazioni sull’apposito sito governativo per ottenere il codice personale da presentare in cassa a ogni pagamento e partecipare poi alle estrazioni settimanali, mensili e annuali. Il processo entrerà a regime a gennaio 2021, l’obiettivo è quello di stimolare gli italiani a utilizzare carte di credito e bancomat così da contrastare l’evasione fiscale attraverso un sistema di premi che vanno da 5mila a un milioni di euro. Sono previsti premi, più bassi, anche per il pagamento in contanti, così da favorire in ogni l’emissione di scontrini anche in queste situazioni. Mentre la macchina si mette in moto, dal centrodestra si sono però alzate le barricate.

Dall’1 gennaio 2020 parte la lotteria degli scontrini in Italia Foto di Steve Buissinne da Pixabay

“Non solo chiusi in casa, vogliono anche controllare quello che compriamo. Alla lotteria degli scontrini io non mi registro“, ha urlato dai suoi social il leader della Lega Matteo Salvini. “Manda al diavolo questi accattoni che abbiamo al governo e non registrarti a questo umiliante gioco, fai vedere loro che gli italiani non vendono la loro dignità e la loro libertà a buon prezzo, a differenza di chi ci governa“, l’appello della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha sottolineato come la lotteria degli scontrini sia un modo orchestrato per far sapere a “Conte, Casalino, Di Maio, Gualtieri, l’Agenzia delle Entrate e lo Stato quali sono le tue abitudini, cosa ti piace, cosa compri e da chi e a che ora”.

Per quanto non è chiaro cosa dovrebbe interessare a Casalino e compagnia delle abitudini alimentari della pensionata di turno, o dei gusti nell’abbigliamento del giovanotto universitario, la realtà dei fatti è che non esisterà alcun tracciamento degli acquisti. Come infatti ha sottolineato l’Agenzia delle entrate, al sistema arrivano solo dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento e il codice lotteria. Di tutto il resto non si avrà notizia, per il semplice motivo che non interessa a niente a nessuno. L’obiettivo non è infatti sorvegliare gli italiani, ma spingerli ad avere uno scontrino in mano nei loro acquisti, così da combattere quel cancro tipicamente italiano dell’evasione fiscale dell’Iva. Ogni anno in Italia circa 35 miliardi di euro di questa imposta non vengono versati, si tratta del 26% del totale contro una media europea dell’11%.

Come hanno sottolineato diversi studi, la lotteria degli scontrini ha riportato risultati positivi sulla lotta all’evasione nei paesi dove è stata sperimentata. In Portogallo per esempio, le fatture emesse sono aumentate del 20% dal 2014 al 2018, dopo l’introduzione del sistema. Nello stato di San Paolo, in Brasile, il gettito Iva è aumentato del 9.3%. Certo, non sarà la lotteria degli scontrini a mettere la parola fine al problema italiano. Molti commercianti resteranno esclusi dal sistema dal momento che servirà un registratore di cassa telematico che, secondo Confesercenti, ha solo un esercizio commerciale su tre. E la crisi causata dal Covid-19 rende per molti difficile fare questo investimento. Il problema semmai è allora che si sta partendo troppo presto con la lotteria degli scontrini, in un contesto che non è ancora preparato da un punto di vista logistico. Una critica legittima, a differenza di quella complottista portata avanti dal destra italiana e che evidentemente nasconde altro.

Se c’è qualcuno che in questi anni di costante campagna elettorale ha messo i bastoni tra le ruote alla lotta all’evasione fiscale, quelli sono proprio Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stralcio o quanto meno la proroga nella riscossione di milioni di cartelle esattoriali è stato un evergreen dei comizi dei due leader sovranisti, che hanno sempre fatto passare il messaggio che le piccole evasioni non contano e anzi vanno perdonate, serve concentrarsi piuttosto su quelle più grandi. Non stupisce allora che una misura dall’impatto microlocale come quella della lotteria, che vuole andare a contrastare la mancata emissione di scontrini, non interessi.

Mentre si aprivano le registrazioni per partecipare alle estrazioni imminenti, il leader leghista proponeva ancora una volta in tv il condono fiscale, il suo modo per aiutare i piccoli commercianti e il paese. Ecco da dove arriva il complottismo sovranista sulla lotteria: un modo per delegittimare un sistema che non si vuole divenga operativo, perchè contrario al proprio credo. La società orwelliana descritta dal duo del centrodestra nelle ultime ore, con governo e ministri impegnati a spiare gli acquisti degli italiani per non si sa quale fine, è allora solo un modo per parlare alla pancia di un paese dove il complottismo sembra sempre più capace di attecchire.

The post Il centrodestra usa il complottismo sulla lotteria degli scontrini per chiedere il condono fiscale appeared first on Wired.

Fonte: Wired