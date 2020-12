I video più visti su Youtube in Italia nel 2020

Bugo che abbandona il palco dell'Ariston durante l'improvvisazione di Morgan all'ultimo Festival di Sanremo è il video non musicale che ha ottenuto più popolarità su YouTube in Italia nel 2020. Nella categoria dei videoclip musicali, invece, la medaglia d'oro va a Karaoke la canzone di Boombadash e Alessandra amoroso che ha fatto da colonna sonora all'estate 2020.



Video non musicali

Se il primo posto dei video non musicali se lo è guadagnato il fuoriprogramma di Morgan durante il Festival di Sanremo, il secondo gradino del podio se lo aggiudica lo spettacolo delle Frecce Tricolori che nel cielo di Roma, durante il periodo del primo lockdown, hanno disegnato la bandiera italiana, ripreso con tecnologia a 360° dall’interno dell’abitacolo di pilotaggio di uno dei velivoli.

Il terzo gradino del podio se lo aggiudica la ricetta del “pane comodo” a opera di Fatto in casa con Benedetta. A chiudere la top 10 l’impresa dello youtuber Jakidale, che partendo da Milano è arrivato fino a Roma in monopattino.

La classifica completa comprende:

1) Rai: Sanremo 2020 – Bugo abbandona il palco dell’Ariston



2) Aeronautica militare: il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360°



3) Fatto in Casa da Benedetta: Pane comodo fatto in casa senza impasto – Ricetta Facile



4) iPantellas – Video lezioni – Studenti vs Prof – iPantellas w/Favij



5) WhenGamersFail e Lyon – Intervista a 8 con tutti i miei amici!! (Speciale 3 Milioni)



6) Serie A – Milan 4-2 Juventus | Rimonta clamorosa:il Milan domina la Juve e firma il poker! | Serie A TIM



7) Italia’s Got Talent – Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini



8) X Factor Italia – Mydrama conquista Hell Raton con Tha Supreme e Mara Sattei



9) Ministero della Salute – Per tornare tutti insieme a sorridere. Come usare le mascherine



10) Jakidale – Da Milano a Roma in monopattino



Video musicali

Il podio dei video musicali più popolari italiani vede al primo posto Karaoke di Boombadash e Alessandra Amoroso. Medaglia d’argento invece per Francesco Gabbani e la sua Viveversa e medaglia di bronzo invece a Rocco Hunt e Ana Mena con Un passo dalla luna. Ultimi della top 10 Mahmood con Rapide e Gaia con Chega.

La classifica completa comprende:

1) Boomdabash – Boomdabash, Alessandra Amoroso – Karaoke



2) Francesco Gabbani – Viceversa (Official Music Video) – Sanremo 2020



3) Rocco Hunt – Rocco Hunt, Ana Mena – A Un Passo Dalla Luna (Official Video)



4) Baby K – Baby K – Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni)



5) Elettra Lamborghini – Elettra Lamborghini – Musica (E Il Resto Scompare)



6) Takagi & Ketra – Takagi & Ketra, Elodie, Mariah – Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo



7) Diodato – Diodato – Fai Rumore (Video Ufficiale) [Sanremo 2020]



8) Ghali – Ghali – Good Times (Lyrics Video)



9) Mahmood – Mahmood – Rapide



10) Gaia – Gaia – Chega (Official Video)



