Google Maps ti segnala le novità di negozi, bar e attività vicini a te

2 December 2020 – 11:34

(Foto: Google)Se curiosando nella sezione Esplora di Google Maps avete visto comparire delle piccole immagini circolari, non preoccupatevi, Google Maps non sta introducendo le Storie come ha fatto pure Spotify. Si tratta di un nuovo feed di notizie che Big G chiama Community Feed e che include post informativi sulle attività locali.

Il gigante di Mountain View ha voluto date un tocco social alle sue mappe aggiungendo questa novità che agli occhi appare come un comune feed di notizie presente oramai in ogni social network. I post delle aziende locali si susseguono in una pagina a scorrimento verticale e l’utente può decidere di seguire il profilo dell’attività e, addirittura, assegnare i Mi piace ai post visualizzati a schermo.

Il Community Feed è raggiungibile tramite la scheda Esplora dell’app Google Maps ed è stato progettato da Big G per consentire agli utenti di ricercare facilmente notizie, aggiornamenti, consigli provenienti da fonti locali e attendibili. Il feed porta in se anche i post creati dalle attività locali tramite Google My Business. In questo modo le attività possono comunicare con i loro potenziali clienti mostrando le offerte, gli aggiornamenti sugli orari o i menù del giorno.

Big G ha fatto sapere sul suo blog che al momento del lancio del community feed, che avverrà globalmente per utenti Android e iOS, questo si concentrerà sul veicolare i post delle aziende del settore alimentare.

“Nell’ultimo anno, abbiamo visto aziende utilizzare il loro profilo aziendale su Google per far conoscere al mondo le loro attuali offerte e operazioni, come le opzioni di asporto e consegna, i nuovi servizi online e le precauzioni di sicurezza che stanno adottando”, spiega Capella Yee Product Manager di Google Maps.

Con questa evoluzione non sarà necessario seguire il profilo di una singola attività commerciale per vedere i suoi post, come in precedenza, ma basterà trovarsi in zona e Google Maps mostrerà i consigli, le foto e i post aziendali in linea con gli interessi degli utenti.



