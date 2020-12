Windows 10, aggiornamento KB4586853 per 20H1-20H2

1 December 2020 – 15:23

L’update KB4586853 per Windows 10 20H2 è in fase di rollout: un aggiornamento opzionale che anticipa di una settimana il Patch Tuesday di dicembre.

The post Windows 10, aggiornamento KB4586853 per 20H1-20H2 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico