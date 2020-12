Un PC desktop completo di tutto a soli 439 euro

1 December 2020 – 17:53

Processore Intel di decima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 500 GB: tutto questo nel PC desktop proposto oggi su eBay a un prezzo interessante.

Fonte: Punto Informatico