Tutte le novità dell’ultimo aggiornamento per Nintendo Switch

1 December 2020 – 11:23

(Foto: Nintendo)È disponibile l’aggiornamento di sistema per Nintendo Switch alla versione 11.0.0 che apporta numerose novità migliorando l’esperienza quotidiana con la console sia per la versione ibrida standard sia per quella solo portatile Switch Lite. Tra le funzioni più interessanti ci sono senza dubbio la condivisione di screenshot semplificata e la possibilità di trasferire il backup dei salvataggi grazie al cloud su un’altra console.

Il miglioramento grafico più evidente dell’aggiornamento 11.0.0 riguarda la nuova icona tonda per Nintendo Switch Online che appare nel menu principale Home. Con un tap, si può controllare nel dettaglio lo stato del proprio abbonamento e sfruttare alcune funzionalità e informazioni correlate, come per esempio quella chiamata Trending che mostra in una sorta di classifica i giochi più popolari scelti dagli amici in lista.

A proposito di icone, è stato aggiunto un pacchetto di dodici per personalizzare l’account Nintendo pescando tra personaggi celebri di saghe come Super Mario e Zelda. Sarà di sicuro apprezzata la possibilità – sempre per abbonati – di effettuare un backup completo dei salvataggi dei propri giochi attraverso il cloud per trasferirli al volo da una console all’altra attraverso la propria utenza.

Altra chicca riguarda gli screenshot che vengono salvati durante le sessioni di gioco e che ora risultano molto più rapidi tra inviare a smartphone così come su Pc attraverso un codice Qr da scansionare per l’accesso diretto al file oppure tramite connessione usb al computer con sistema operativo Windows. Il numero massimo di immagini inviabili alla volta è dieci più un video.

Infine, viene migliorata la gestione della coda dei download dei giochi con la possibilità di assegnare priorità (è accessibile dalle Opzioni download) in modo tale da ordinare la sequenza dei file da scaricare secondo le proprie preferenze.

