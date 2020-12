Questo robot infermiere può farti il tampone per Covid-19

1 December 2020 – 10:31

Viene impiegato in un ospedale egiziano, dove svolge alcune funzioni di tipo infermieristico per i pazienti meno gravi. Tra le marce in più, il robot vanta un paio di braccia che gli permettono di effettuare prelievi del sangue, impostare elettrocardiogrammi e radiografie e somministrare tamponi.Continua a leggere



Viene impiegato in un ospedale egiziano, dove svolge alcune funzioni di tipo infermieristico per i pazienti meno gravi. Tra le marce in più, il robot vanta un paio di braccia che gli permettono di effettuare prelievi del sangue, impostare elettrocardiogrammi e radiografie e somministrare tamponi.

Continua a leggere Viene impiegato in un ospedale egiziano, dove svolge alcune funzioni di tipo infermieristico per i pazienti meno gravi. Tra le marce in più, il robot vanta un paio di braccia che gli permettono di effettuare prelievi del sangue, impostare elettrocardiogrammi e radiografie e somministrare tamponi.

Fonte: Fanpage Tech