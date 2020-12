Questo podcast su YouTube è pensato interamente per le persone sorde

1 Dicembre 2020 – 20:28

Le puntate sono state caricate tutte online nella giornata di oggi, e sono la trasposizione in lingua italiana dei segni di One More Time, un'opera che ha debuttato sulle principali piattaforme di streaming il mese scorso. Nel podcast personaggi come lo youtuber Willwoosh e il conduttore Daniele Bossari si raccontano al pubblico.



Le puntate sono state caricate tutte online nella giornata di oggi, e sono la trasposizione in lingua italiana dei segni di One More Time, un'opera che ha debuttato sulle principali piattaforme di streaming il mese scorso. Nel podcast personaggi come lo youtuber Willwoosh e il conduttore Daniele Bossari si raccontano al pubblico.

