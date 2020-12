Possibile che il governo italiano non abbia nulla da dire sulla svolta del caso Regeni?

1 December 2020 – 15:20

“Nessun commento”. Le uniche due parole che la Farnesina, sede istituzionale della rappresentanza diplomatica italiana, ha concesso ai media dopo la singola giornata più importante dei cinque anni trascorsi dall’omicidio di Giulio Regeni colpiscono per ciò che non dicono: sulla morte del ricercatore triestino rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 la Procura generale egiziana e la Procura della repubblica di Roma hanno appena diramato una nota congiunta che sa di beffa. Hamada al-Sawi, massima autorità della pubblica accusa dello stato nordafricano, ha posto dubbi “sulla solidità del quadro probatorio”, ritenendo che ci fossero “prove insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio”. Insomma il Cairo non collaborerà con gli inquirenti italiani, né risponderà alla loro richiesta di rogatoria internazionale per i riscontri sulle dichiarazioni dei testimoni, ma – con una formulazione volutamente indefinita – “rispetta le decisioni che verranno assunte, nella sua autonomia, dalla Procura di Roma”.

Parallelamente, l’Egitto porterà avanti la strada del processo-farsa per furto, quello che secondo le autorità egiziane è stato commesso da “una banda” – si legge nel documento congiunto – che “aggrediva e derubava cittadini stranieri” usando finti documenti delle forze dell’ordine: è il depistaggio più manifesto della lunga serie di depistaggi messi in campo dal paese di al-Sisi, che a marzo del 2016 ha fatto uccidere cinque persone innocenti in un conflitto a fuoco con la polizia, per poi ritrovare documenti di Regeni che secondo gli investigatori italiani sono stati posti sul luogo della sparatoria dagli stessi agenti egiziani.

Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, non hanno potuto far altro che ripetere ancora una volta il mantra dell’ovvio, denunciando la “costante e plateale assenza di collaborazione del regime” egiziano, che quest’estate gli ha fatto recapitare oggetti trovati nel luogo del conflitto a fuoco del 2016 spacciandoli per effetti personali del figlio, quando invece si sono rivelati soltanto cianfrusaglie di poco conto appartenenti alla presunta “banda”. Per questo, hanno fatto sapere i Regeni tramite il loro legale Alessandra Ballerini, “continuiamo a chiedere il ritiro dell’ambasciatore” dal Cairo.

È possibile che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non abbia nulla da dire, dinnanzi a tutto questo? Un concittadino sequestrato, torturato e poi per anni oggetto di atti di derisione diplomatica non merita una presa di posizione seria da parte delle massime autorità politiche italiane? Da Palazzo Chigi, scrive Repubblica, hanno fatto sapere che sarà proprio il premier a “prendere in mano il dossier per effettuare le valutazioni del caso”. Ma il tempo delle valutazioni è terminato da anni, la volontà dell’Egitto di sottrarsi a qualunque collaborazione giudiziaria è dichiarata, e stavolta Conte non la risolverà con l’istituzione di un’eterea task force, un piano neghittoso o una nuova struttura di consulenza piramidale. Nessuno dei nostri altrimenti loquaci ministri potrà più dire di non essere al corrente di ciò che sta succedendo, e da qui in avanti la responsabilità delle istituzioni è quella di chi deve scegliere da che parte stare: se con l’insabbiamento di un omicidio o con la ricerca della giustizia, anche a costo di mettere a repentaglio relazioni diplomatiche e commerciali.

Giulio Regeni è morto alla fine di gennaio del 2016, e i suoi assassini non hanno ancora un nome: la grande democrazia occidentale a cui questo governo allude in favore di telecamera a ogni nuovo giro di dpcm deve reggere la prova dei fatti. Ne va della credibilità internazionale dell’Italia, ma anche del rispetto per un trentenne sottratto alla sua famiglia e alla vita.

