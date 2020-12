Lotteria degli Scontrini, si parte!

1 December 2020 – 10:20

Da oggi è possibile scaricare il Codice Lotteria che servirà dal 1 gennaio 2021 per partecipare alla Lotteria degli Scontrini e vincere ogni settimana.

Fonte: Punto Informatico