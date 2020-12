Lotteria degli scontrini e cashback di Natale: come funzionano e come registrarsi

1 December 2020 – 11:37

Dopo diversi rinvii è ora pronta a partire anche la lotteria degli scontrini, prevista dal governo insieme al piano cashback come misura per incentivare i consumi e combattere l’evasione fiscale. Da oggi, 1 dicembre, sarà possibile richiedere il codice lotteria da mostrare agli esercenti a partire da gennaio per ottenere i biglietti validi per le estrazioni.

Come ci si registra alla lotteria?

Nella sezione “Partecipa ora” del sito predisposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli è possibile generare il codice da associare ai propri acquisti. I cittadini maggiorenni e residenti in Italia interessati a partecipare dovranno immettere il proprio codice fiscale e compilare il campo relativo al codice di sicurezza, dopodiché il sistema genera in automatico un codice (alfanumerico) a barre che dovrà essere conservato.

Non c’è quindi bisogno dello Spid in questo caso. Il codice lotteria ottenuto può essere stampato o salvato su smartphone e, a partire dal primo gennaio 2021, dovrà essere mostrato agli esercenti ogni volta che si fa un acquisto, così da ottenere i biglietti validi per l’estrazione associati agli scontrini.

Per ogni acquisto verrà generato un numero di biglietti virtuali della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con arrotondamento a uno anche a partire da 50 centesimi dopo il primo euro. Si potranno ottenere un massimo di mille biglietti per ogni spesa, anche nel caso di acquisti che superino i mille euro di importo.

Nelle prossime settimane, e in attesa che si definiscano i dettagli della legge di bilancio 2021, è anche possibile che vengano presentate alcune novità sulla tipologia di acquisti e sulle modalità di pagamento ammesse per partecipare alla lotteria degli scontrini. Da una parte, infatti, l’Agenzia delle entrate ha deciso di includere anche le spese sanitarie, a patto che non venga presentato il codice fiscale al momento del pagamento per un’eventuale detrazione.

Dall’altra, l’esecutivo sta valutando la possibilità di riservare il diritto di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto a chi utilizza per i suoi acquisti metodi di pagamento elettronici e tracciabili, come carte di credito e debito o sistemi di pagamento digitali.

Da questo punto di vista, quindi, la lotteria degli scontrini si associa anche all’altra misura prevista dal governo per incrementare l’uso di pagamenti tracciabili, ovvero il piano cashback. In base alle ultime novità, questo dovrebbe essere operativo a partire dall’8 dicembre con l’avvio sperimentale dell’extra-cashback di Natale, che darà diritto al 10% di rimborso, e fino a un massimo di 150 euro, sugli acquisti effettuati nel mese di dicembre.

Come partecipare al cashback di Natale?

In questo caso, chi vuole registrarsi al programma dovrà scaricare l’app Io della pubblica amministrazione sul proprio smartphone, accedere tramite Spid oppure con Carta d’identità elettronica (Cie), registrare gli estremi dei metodi di pagamento che si vogliono usare e aggiungere il codice Iban del proprio conto corrente su cui verrà accreditato il rimborso.

Come si legge nel decreto, in alternativa all’app Io, ci si potrà registrare al programma anche attraverso “issuer convenzionati” che abbiano però sottoscritto un accordo con l’azienda PagoPa per la predisposizione di un sistema che permetta di aderire al programma cashback. I rimborsi per questa prima fase sperimentale del cashback natalizio dovrebbero arrivare entro il febbraio e verrà imposta una soglia minima di 10 transazioni.

