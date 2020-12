Il 5G di Vodafone raggiunge il 90% di Milano

1 December 2020 – 15:52

Oggi l’operatore annuncia il traguardo: superato il 90% di copertura 5G della popolazione presente all’interno del capoluogo lombardo.

