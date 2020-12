E se il prossimo progetto di David Lynch fosse uno spin-off di Twin Peaks?

1 December 2020 – 12:00

Quando si parla di David Lynch ci si deve aspettare sempre qualcosa di enigmatico e sfuggente. Non è da meno l’ultima notizia che lo riguarda: nei giorni scorsi, infatti, si è parlato di un nuovo progetto che il regista di Mulholland Drive sta per realizzare per Netflix. Non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma una produzione con il titolo di lavorazione Wisteria è messa in cantiere per maggio 2021, almeno secondo quanto riportato dalla newsletter professionale Production Weekly. Nel progetto è coinvolta anche una delle sue collaboratrici storiche, la produttrice Sabrina S. Sutherland, anche se non c’è nessun altro dettaglio a riguardo. Nonostante ciò, c’è chi ipotizza una possibile connessione con Twin Peaks.

La mitica serie cult è andata in onda per due stagioni dal 1990 al 1991, per poi ritornare con una stagione revival nel 2017, prodotta da Showtime e accolta da pareri contrastanti (e da ascolti non proprio esaltanti). I fan della prima ora non si sono mai arresi, però, all’idea che le avventure dell’agente Dale Cooper e degli altri personaggi potessero tornare in qualche forma. In particolare, qualcuno ha avanzato l’ipotesi (o la speranza?) che il nuovo lavoro di Lynch, che si tratti di una serie o di un film, possa incentrarsi su Carrie Page, la doppelgänger di Laura Palmer apparsa alla fine del revival dopo aver vissuto per anni a Odessa, Texas. C’è chi si è spinto a verificare che in quella città esiste proprio una via chiamata Wisteria e in cui si trova persino un diner, dove appunto lavorerebbe la stessa Carrie Page. C’è anche chi collega il titolo al fatto che Kyle MacLachlan, l’interprete di Cooper, avesse partecipato alla serie Desperate Housewives. I segreti di Wisteria Lane. Coincidenze?

Si tratta per ora di mere speculazioni. Vero che è lo stesso David Lynch, in un’intervista rilasciata nei mesi scorsi, ha fatto riferimento alla “continuazione di una storia” su cui avrebbe già iniziato a lavorare se non fosse stato per la pandemia. Le trame su cui il regista avrebbe voglia di ritornare possono essere molteplici andando a pescare nella sua prolifica carriera, ma non si può fare a meno di pensare proprio a Twin Peaks. Se queste supposizioni risulteranno vere, abituati come siamo ai misteri lynchiani, probabilmente lo sapremo solo quando lo stesso progetto Wisteria sarà diffuso su Netflix.

The post E se il prossimo progetto di David Lynch fosse uno spin-off di Twin Peaks? appeared first on Wired.

Fonte: Wired