Anche Amazon per la Colletta del Banco Alimentare

1 Dicembre 2020 – 16:48

L’e-commerce aderisce alla 24esima Colletta del Banco Alimentare: online una sezione dello store attraverso la quale è possibile donare.

