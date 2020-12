Abbonamento mensile e nuove skin: ecco cosa è trapelato sul Pass Battaglia di Fortnite

1 December 2020 – 16:01

Con l’avvicinarsi dell’evento della Guerra del Nexus, previsto questa sera, cominciano a diffondersi le notizie sul nuovo Pass Battaglia di Fortnite. Tra i contenuti trapelati ci sono le skin di The Mandalorian e Galaxia, mentre è confermato il vociferato servizio in abbonamento, che entrerà in vigore il prossimo 2 dicembre.

Fonte: Fanpage Tech