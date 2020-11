Michael Jordan devolve in beneficenza i proventi di The Last Dance

La docuserie sportiva The Last Dance, disponibile in Italia su Netflix, è stata uno dei casi dell’anno, apprezzatissima per il taglio narrativo che ha saputo dare ancora più smalto alla già di per sé magnetica carriera sportiva di Michael Jordan, uno dei più talentuosi centisti di tutti i tempi. Ora, il progetto assume nuove sfumature dato che il campione dell’Nba ha deciso di fare un gesto di grande solidarietà: donare due milioni di dollari a un’importante causa benifica negli Stati Uniti.

“In questi tempi difficili e in un anno di difficoltà inimmaginabili dovute al covid-19, è ancora più importante fermarsi e ringraziare”, ha scritto lo sportivo in un comunicato. “Sono orgoglioso di donare tutti i proventi aggiuntivi di The Last Dance a Feeding America e al suo banco alimentare nei due stati della Carolina e a Chicago, per aiutare a nutrire gli affamati”. Secondo alcune stime la serie, che documentava l’ultima stagione di Jordan nei Chicago Bulls, gli è valsa dai tre ai quattro milioni di dollari, cifra che già si era impegnato a donare all’associazione Friends of Children che si occupa di bambini in difficoltà.

Gli ulteriori guadagni generati da The Last Dance, soprattutto dopo la vittoria agli scorsi Emmy, sono stati destinati dal campione a una nuova e differente causa, quindi. Ma non è tutto: Michael Jordan si è impegnato a donare 100 milioni di dollari nel corso dei prossimi 10 anni, destinandoli ad associazioni che combattono contro le discriminazioni razziali. La decisione è arrivata dopo l’assassinio di George Floyd e il divampare delle proteste Black Lives Matter: “Finché non sarà sradicato il razzismo sistemico che permette alle nostre istituzioni di fallire, dovremo impegnarci a proteggere e a migliorare la vita delle persone afroamericane”, ha dichiarato.

