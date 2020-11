La lotteria degli scontrini sulla rampa di lancio: ecco come ottenere il codice per partecipare

30 November 2020 – 16:55

Scontrino fiscale (Google Images)Novità in arrivo sul fronte delle misure previste dal governo per incentivare i consumi nei negozi fisici. Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto con le istruzioni relative al piano cashback, la cui sperimentazione per quanto riguarda l’extra cashback natalizio potrebbe partire l’8 dicembre, si mette ora in moto anche la macchina dedicata alla lotteria degli scontrini, che dopo numerosi rinvii partirà ufficialmente a gennaio.

Dal primo dicembre, sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it dedicato all’iniziativa, sarà possibile registrarsi e richiedere il proprio codice lotteria da presentare agli esercenti al momento dell’acquisto.

Come registrarsi?

Cliccando sulla sezione “Partecipa ora”, dopo aver inserito il proprio codice fiscale, ai cittadini maggiorenni verrà rilasciato un codice lotteria univoco, sia in forma di codice alfanumerico sia in forma di codice a barre, che potrà essere salvato direttamente sullo smartphone o stampato e conservato.

In caso di smarrimento, il codice potrà essere recuperato dalla propria area personale oppure sarà possibile richiederne uno nuovo. In ogni caso il sistema associa un solo codice lotteria per ogni codice fiscale, e quindi per ogni cittadino.

Come funziona la lotteria?

A partire da gennaio il codice lotteria dovrà essere mostrato al commerciante al momento del pagamento, così da generare i biglietti validi per l’estrazione sotto forma di scontrino. Soltanto gli acquisti effettuati negli esercizi fisici permetteranno di partecipare alla lotteria, e in base a quanto riportato sono ammessi sia i pagamenti in contanti sia quelli elettronici, anche se i primi danno la possibilità di partecipare soltanto alle “estrazioni ordinarie”, mentre quelli con carta di credito o debito e altri metodi tracciabili permettono di partecipare anche alle cosiddette “estrazioni zerocontanti”, con premi più cospicui.

Ogni spesa superiore a un euro sarà associata al codice fiscale del cliente e darà origine a un “biglietto virtuale”, fino a un massimo di mille biglietti per ogni acquisto. Inoltre, è previsto anche l’arrotondamento per eccesso delle cifre decimali a partire da 49 centesimi, per cui una spesa di 1,50 centesimi darà origine a due biglietti.

Come per il cashback, poi, anche in questo caso sono esclusi gli acquisti online, e ogni transazione sarà direttamente segnalata all’Agenzia delle entrate attraverso l’uso dei registratori di cassa telematici in dotazione ai commercianti. In questo modo, sul portale dedicato all’iniziativa si potranno controllare sia i biglietti associati ai propri acquisti sia le estrazioni, che in base ai piani dell’esecutivo dovrebbero svolgersi ogni secondo giovedì del mese.

