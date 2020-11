I podcast italiani più interessanti, da recuperare subito

30 November 2020 – 14:58

Tra dicembre 2019 e marzo 2020 – complice anche il primo lockdown –, nel nostro paese la media di ascolti mensile di contenuti audio su Spreaker è aumentata del 50%, come raccontato da Prima Comunicazione; e sulle principali piattaforme sono atterrati podcast di professionisti e autori del mondo della comunicazione che nulla hanno da invidiare alle produzioni anglosassoni. Insomma, ascoltare oggi quelli italiani non è un ripiego, ma l’occasione per approfondire temi che meritano un certo grado di approfondimento. Ecco qui alcuni – in rigoroso ordine alfabetico – che dovreste conoscere adesso. A partire da quelli di Wired, ovviamente; l’ultimo, per esempio, è una riflessione sull’invasione delle serie.

Da Costa a Costa

Da anni il giornalista de Il Post Francesco Costa racconta la politica, il costume e le sfumature della società americana, con passione e competenza, in un podcast giunto ormai alla quarta stagione.

Le 16 candeline

Il titolo è ispirato a Sixteen Candles di John Hughes, commedia romantica cult del 1984. E proprio di questo genere cinematografico bistrattato e sottovalutato parlano Eugenia Fattori e Francesca Anelli: in ogni episodio un film differente, attraverso un approccio femminista e critico. Se siete figli/e degli anni ’80 e ’90, non potrete non apprezzarlo.

Palinsesto Femminista

Nato live su Instagram, a un certo punto l’autrice Irene Facheris ha deciso di mettere a disposizione Palinsesto Femminista anche in formato audio. In un calendario sempre aggiornato di appuntamenti, si discute di femminismo – e tutto ciò che vi ruota intorno oggi – con donne, uomini e persone non binarie. Un formato “for dummies”, che non dispiacerà per nulla anche a chi questi temi li mastica da tempo.

Pop Porno

Avril Lavigne è morta ed è stata sostituita con un clone di nome Melissa? Britney Spears sta cercando di comunicare altro attraverso il suo profilo Instagram? Che cosa vogliono da noi i rettiliani come Justin Bieber? A queste fondamentali domande sulla cultura pop cerca di dare una risposta Filippo Ferrari con il suo Pop Porno, appunto. È arrivato il momento di fare chiarezza sui “grandi misteri” del nostro tempo.

Posso dire?

I discorsi, le elucubrazioni, le gag, le battute e gli sfottò di sei amici trentenni sono gli assoluti protagonisti di questo podcast: ciò che di migliore e più arguto potrebbe uscire da una chiacchiera da spogliatoio.

Problemi

I problemi del titolo sono quelli affrontati nella vita di tutti i giorni dal “pioniere del podcasting internazionale” Jonathan Zenti. Tra idiosincrasie e inquietudini, potreste scoprire che nessuno è mai riuscito a descrivere e a capire così bene gli affanni di una generazione (o forse di tutte). Apprezzerete questi contenuti al punto da desiderarne persino il merchandising, che è già disponibile.

Quid – Queer Identities

La comunità Lgbt+ è protagonista degli episodi firmati da Paolo Armelli e dal sottoscritto Daniele Biaggi: la pornografia gay, l’associazionismo, il ruolo della comunità queer e i suoi rapporti con la società… sono analizzati da un punto di vista critico, sempre teso a evitare banalizzazioni. C’è molto da dire – e da ascoltare – su temi che, per decenni, non sono entrati nel dibattito pubblico, e cercano ora, prepotentemente, visibilità.

Réclame

Che cosa racconta di noi, e della società in cui viviamo, il mondo della pubblicità? Dalle questioni di genere all’inclusività passando per i social network, le droghe, il sesso fino alla pandemia, l’universo della comunicazione viene descritto, spiegato e criticato attraverso le chiacchiere argute tra due amiche competenti: Tania Loschi e Chiara Galeazzi. Episodi da un’ora e venti minuti, ma non abbiate paura.

Sac à Pop

Ogni lunedì, i tre scalmanati Giacomo Ghezzo, Sebastiano Soddu e Domenico Nacucchi raccontano un album diverso della storia della musica pop: quello di Lady Gaga, Beyoncé, Dua Lipa, Elodie… Se temete di trovare le ennesime tiepide recensioni, vi sbagliate di grosso: qui le polemiche fanno invidia alle migliori giure dei talent.

Tutte col Tutù

Quale eredità ha lasciato Sex and The City nella narrazione contemporanea su temi come il femminismo, le differenze di genere, il rapporto tra uomini e donne o, ancora, il sesso? A più di 20 anni dalla messa in onda del primo episodio, Marina Pierri ed Eugenia Fattori provano a dare una risposta, affrontando ogni volta con un ospite diverso le sfumature della serie cult. Una godibile ventata amarcord.

