Entro la fine del 2020 un miliardo di persone potrà collegarsi al 5G

30 November 2020 – 14:54

Saranno più di un miliardo le persone nel mondo che avranno accesso alla copertura 5G entro la fine del 2020 grazie agli oltre 220 milioni di abbonamenti telefonici che permetteranno di sfruttare la rete di ultima generazione. Nonostante le teorie complottistiche e le incertezze causate dalla pandemia, la rete 5G è riuscita a sfruttare positivamente questo 2020 accelerando lo sviluppo sia delle infrastrutture di rete che dei dispositivi in grado di sfruttarla.

Secondo l’Ericsson Mobility Report entro fine dicembre la popolazione globale avrà a disposizione oltre 220 milioni di abbonamenti 5G di cui 175 milioni (quasi l’80%) solamente in Cina, per connettersi alla rete internet mobile ultraveloce di ultima generazione. Rete che entro lo stesso periodo avrà raggiunto una copertura di aree geografiche tale per cui oltre un miliardo di persone, circa il 15% della popolazione mondiale, potrà accedervi.

L’Europa, che durante l’anno ha incontrato molti ostacoli in questo campo, entro la fine dell’anno riuscirà a raggiungere l’1% degli abbonamenti 5G globali.

“Il 5G sta entrando nella fase successiva, in cui nuovi dispositivi e applicazioni riescono a ottenere i massimi vantaggi, mentre gli operatori continuano a sviluppare il 5G. Le reti mobili sono un’infrastruttura critica per molti aspetti della vita quotidiana e il 5G sarà fondamentale per la prosperità economica futura”, ha commentato Fredrik Jejdling, vicepresidente esecutivo e capo del network di Ericsson.

La rete di ultima generazione, come si evince dal report, avrà successo grazie al fatto che non verrà sfruttata esclusivamente per gli abbonamenti telefonici ma il suo utilizzo verrà implementato in nuove applicazioni nel mondo dell’Internet of things, tecnologia sempre più diffusa nelle case e sul mondo del lavoro. Lo stesso report mette in evidenza che entro la fine del 2026, 4 anni prima della probabile entrata in funzione della rete 6G, gli abbonamenti 5G a livello mondiale avranno raggiunto quota 3,5 miliardi coprendo così oltre il 50% del traffico dati mobile del pianeta.



The post Entro la fine del 2020 un miliardo di persone potrà collegarsi al 5G appeared first on Wired.

Fonte: Wired