Cashback di Stato: cosa serve? App IO, SPID e CIE

30 Novembre 2020 – 19:48

Una breve guida per farsi trovare pronti all’appuntamento col Cashback di Stato: tra pochi giorni sarà possibile iniziare a beneficiare dei rimborsi.

The post Cashback di Stato: cosa serve? App IO, SPID e CIE appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico