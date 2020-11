Black Friday, tutte (ma proprio tutte) le migliori offerte tech

(Foto: Pixabay)Il countdown è terminato e oggi 27 novembre scatta il grande giorno del Black Friday 2020, la giornata speciale di grandi sconti e promozioni che coinvolge tutti i grandi rivenditori online come Amazon, eBay, Mediaworld, Unieuro, ma anche gli store dei supermercati, i sempre interessanti portali dei prodotti ricondizionati, fino ai negozi virtuali delle marche più ricercate come Apple e Huawei.

Un oceano di offerte in cui si rischia di perdersi, per questo motivo abbiamo selezionato i prodotti tech più interessanti da non perdersi.

Black Friday 2020 su Amazon

(Foto: Amazon)Il punto di riferimento sin dallo scoppio della moda anche in Italia del Black Friday (qui la vera storia), Amazon ha inaugurato le promozioni a inizio mese ma è proprio a oggi che ha riservato gli sconti più interessanti.

In ambito smartphone, oggi viene lanciato l’entrylevel di ottima fattura Poco M3 a 129,90 euro invece che 159,99, ma si può trovare anche il recentissimo iPhone 12 Mini a 799 euro invece che 889, il potente OnePlus 8 Pro da 1019 a 799 euro e il pieghevole Motorola Razr 5G a 1298 euro invece che 1599,99. Occhio anche a Xiaomi Mi 10T Pro a 498,90 euro invece che 599,99 e Lg Velvet a 429,90 euro invece che 649,90.

Tra gli smartwatch, Apple Watch 5 con gps e modulo cellulare scende da 589 a 398,90 euro mentre l’economico e completo Amazfit Gts da 129 a 87,92 euro. Tra i tablet, Huawei MatePad Pro passa da 549,90 a 399,90 euro e il particolare Lenovo Smart Tab M10 Plus da 249 a 199 euro.

Grossi sconti tra le fotocamere mirrorless su Sony a7m2k con obiettivo 28-70 mm a 899 euro invece che 1400 euro e Nikon Z6 con obiettivo 24-70 mm a 1999 euro invece che 2799, mentre tra le actioncam spicca GoPro Hero8 Black con vari accessori a 339,99 euro invece che 429,99. Completano la selezione il portatile Huawei MateBook X Pro 2020 a 1199 euro invece che 1699, la console Nintendo Switch Lite a 189,99 euro invece che 219,99 e la tv Hisense H55be7200 4k da 55 pollici a 349 euro invece che 499.

Black Friday 2020 su eBay

(Foto: eBay)Tante offerte anche su eBay con le scorte che possono finire in pochi minuti. In questo momento segnaliamo tra gli smartphone Huawei P40 Lite 5G a 199 euro invece che 249, Xiaomi Mi 10T 5G Lite a 239 euro invece che 279 e Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G a 899 euro invece che 1049 euro. Si possono trovare anche i recenti iPhone 12 e iPhone 12 Pro rispettivamente a 899,99 euro e 1169,99 euro invece che 989 e 1289,99 euro.

Tra le altre offerte, iPad 2020 da 349 euro invece che 389 euro e Samsung Galaxy Tab S6 da 10,6 pollici a 559 euro invece che 599, le cuffie AirPods Pro a 179 euro invece che 209 euro (aggiornamento: esaurite) e la soundbar Samsung Hw-Q950T a 999 euro invece che 1340 euro.

Black Friday 2020 su Mediaworld e Unieuro

(Foto: Mediaworld)Su Mediaworld si trovano offerte come le tv Xiaomi Mi Led Tv 4s da 55 pollici a 349 euro invece che 499 e Lg oled 55bx6 a 999 euro invece che 1399, i computer portatili HP Pavillon x360 14 pollici a 599 euro invece che 699 e MacBook Air 13 pollici con processore Intel I3 a 1079 euro invece che 1229. Grande sconto per Samsung Galaxy S20 5G a 599 euro invece che 1029 e infine il drone Dji Mavic Mini a 399 euro invece che 499.

Su Unieuro si trova Realme 7 Pro a 279 euro invece che 319, Huawei Mate 30 Pro a 569 euro invece che 1099 e iPhone 12 Mini a 799 euro invece che 889. Spazio anche all’ssd Samsung 860 Evo ssd da 500 gb a 59 euro invece che 119, la fotocamera istantanea Polaroid Originals OneStep+ a 99 euro invece che 149 e il tablet Samsung Galaxy Tab S7 con S-Pen a 599 euro invece che 749.

Black Friday 2020, le altre offerte

Le grandi catene di supermercati hanno predisposto pagine sul Black Friday come Esselunga, Carrefour o Eurospin. Tra i portali di ricondizionati segnaliamo Grossoshop, Backmarket e Ricompro.

Infine, ecco la promozione basata sulle gift card su Apple Store, i portali per gli amanti dei libri, le offerte scientifiche, quelle bancarie e i siti insoliti da quello dei Lego a Babbel.

