Attacco a AstraZeneca: i cracker vogliono il vaccino?

28 Novembre 2020 – 13:49

I sistemi di AstraZeneca sono stati messi nel mirino di cracker nord-coreani: i trojan sono arrivati tramite LinkedIn e WhatsApp sotto forma di curriculum

The post Attacco a AstraZeneca: i cracker vogliono il vaccino? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico