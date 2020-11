Una rissa nel parlamento di Taiwan è finita a lanci di interiora di maiale

27 November 2020 – 17:43

(foto: Annabelle Chih/NurPhoto via Getty Images)Venerdì 27 novembre una disputa nel parlamento di Taiwan sulle importazioni di carne dagli Stati Uniti è degenerata in rissa. I deputati del principale partito di opposizione nazionalista Kuomintang (Kmt) hanno iniziato a tirare secchiate di interiora di maiale contro il premier Su Tseng-chang e agli altri legislatori, impedendogli di presentare la discussione sulla nuova politica commerciale taiwanese. I tentativi da parte dei parlamentari del Partito democratico progressista (Dpp) al governo di fermare la protesta dell’opposizione ha provocato il caos nell’assemblea, dove sono iniziate diverse colluttazioni sparse. Un deputato del Dpp ha persino atterrato un avversario del Kmt con quella che appare una sorta di mossa di wrestling.

La contesa ruota intorno alla decisione del governo, annunciata ad agosto, di rimuovere un divieto di lunga data a Taiwan sulle importazioni di maiale e manzo dagli Stati Uniti, a cui sarà dato il via libera a partire dal 1 gennaio 2021 – una mossa da molti considerata come un primo passo verso la possibile negoziazione di un accordo commerciale bilaterale. Questo provvedimento ha scatenato feroci proteste da parte del Kmt e dei singoli cittadini, poiché la nuova politica consente l’acquisto di carne suina con residui accettabili di ractopamina, un farmaco che alcuni allevatori aggiungono all’alimentazione animale per favorire la “crescita di carne magra” (vietato sia in Unione europea che in Cina), spiega l’agenzia di stampa Ap.

Dall’inizio dell’ultima sessione a metà settembre scorso, quindi, il Kmt sta facendo ostruzionismo in parlamento, impedendo al premier Su Tseng-chang di fornire rapporti regolari sulla questione e di rispondere alle domande dei legislatori occupandone il podio. Domenica 22 novembre migliaia di persone sono scese in strada nella capitale Taipei per manifestare il proprio dissenso contro la decisione commerciale del governo. Resta qualche dubbio, però, sulle tecniche poco ortodosse dell’opposizione taiwanese, accusata di stare strumentalizzando la questione per mobilitare supporto.

