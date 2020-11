Tyson torna sul ring contro Roy Jones Jr: perché spero in un incontro farsa

27 November 2020 – 12:22

Tutti, anche chi sa poco di boxe, conosce Mike Tyson così come tutti, anche chi non sa nulla di calcio, conosce Maradona. Forse un po’ meno famoso, in Italia, è Roy Jones Jr. Roy Jones è stato un pugile incredibile. Uno dei migliori di sempre. Partito come superwelter riuscì a diventare campione del mondo dei pesi massimi, passando attraverso i medi, i supermedi e i mediomassimi. Jones era formidabile sia per potenza che per rapidità. Era lungo, robusto, imprendibile e duro quando picchiava. Era il genere i pugile sensazionalistico di cui la boxe ha sempre bisogno e che oggi manca (in un incontro si mise a deviare i colpi con i guantoni incrociati dietro la schiena prima di assestare il ko). Mayweather, ritiratosi recentemente, è stato un grande anche lui, ma non ha sfoderato quella boxe spettacolare alla Muhammad Ali, alla Sugar Ray Leonard, alla Tyson. Roy Jones Jr sì.

Jones oggi ha 51 anni. Tyson ne ha 54. I due si incontreranno sul ring dello Staples Center di Los Angeles sabato 28 novembre per un match esibizione di 8 riprese da due minuti ciascuna. In Italia potremmo vederli su Sky. I guantoni usati saranno da 12 once, più grandi del solito. Nel sottoclou si batterà Jake Paul, una star di YouTube che si è già esibita sul ring in incontri tutto sommato noiosi ma che hanno raccolto un buon numero di appassionati. L’incontro Tyson-Jones non sarà valevole per alcuna sigla, solo il piacere di vedere due leggende a confronto. Ma qui cade la domanda che molti appassionati di boxe si stanno ponendo: sarà davvero un piacere?

La boxe è pericolosa. Inutile girarci intorno: ha insite una brutalità e una pericolosità che solo la giovinezza, le ottime condizioni fisiche e il duro allenamento possono arginare.

A differenza di Mike Tyson che ha appeso i guantoni al chiodo quindici anni fa dopo un finale di carriera disastroso e che, secondo me, ha ridimensionato il suo valore di atleta (se vi chiedessi quali sono grandi pugili che ha affrontato Tyson, immagino rispondereste Lennox Lewis e Evander Holyfield, guarda caso gli stessi he lo hanno dominato), l’ultimo incontro di Jones risale a soli due anni fa.

Il grande pugile soprannominato Captain Hook ha smesso di essere grande proprio dopo che è diventato campione del mondo dei massimi strappando la cintura a John Ruiz nel 2003.

Curiosamente quella vittoria, che segnò il picco massimo della sua straordinaria carriera, segnò anche il suo inesorabile declino, segnato da alcuni ko da brivido in cui rimase steso a terra incosciente – i due subiti da Denis Lebedev, nel 2011, ed Enzo Maccarelli, nel 2015, furono angoscianti, tanto quanto quello subito da Pacquiao nel quarto incontro con Marquez. Alcuni sostengono che dopo la vittoria nei massimi ed essere rientrato nei mediomassimi, Jones non sia più stato lo stesso perché il suo fisico, sottoposto a un amento di peso, nel momento di riattestarsi in quello ottimale, nella categoria che più gli era congeniale – quella dei mediomassimi appunto – si era infiacchito, aveva perso quei riflessi prodigiosi che avevano caratterizzato la sua boxe straordinaria. Fatto sta che oggi è un pugile che dovrebbe godersi la gloriosa passata anziché combattere.

Ora, Tyson e Jones si incontreranno sul quadrato e io so già che non potrà essere un incontro memorabile perché se lo fosse, segnerebbe un ricordo brutto nella boxe: caso ma i due incrociassero i guantoni per darsele davvero, ci sarebbero buone occasioni per un finale drammatico se non tragico. Anche i muscoli possiedono una memoria e Tyson lo ha dimostrato nei video di preparazione (guardare sopra) a questo match che ha postato in rete e sono diventati virali. È ancora potente. Può ancora picchiare duro. Ma il problema, superati i 50, non è quanto duro tu possa picchiare ma quanto il tuo corpo possa resistere nel tempo e assorbire i colpi accusati. Volete un pronostico?

Ve ne faccio due.

Primo pronostico: Tyson e Jones si picchiano sul serio, Tyson sferra un gancio che sembra provenire dal passato, Jones lo riceve in piena tempia come ricevette nel 2004 il colpo di Antonio Tavares che segnò, di fatto, il suo declino. Cade a terra e speriamo che si rialzi. In quali condizioni, è tutto da vedere.Secondo pronostico: Tyson e Jones sono due cinquantenni assennati che hanno voluto riassaporare la magia del ring. Fanno qualche movimento, riaccendono l’antica magia, ma solo per un breve attimo. Al termine delle otto riprese si abbracciano e il pubblico applaude e sbadiglia.

Speriamo vada così.

The post Tyson torna sul ring contro Roy Jones Jr: perché spero in un incontro farsa appeared first on Wired.

Fonte: Wired