Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà più sottile e economico

27 November 2020 – 17:42

(Foto: Samsung)Samsung Galaxy Z Flip 3 dovrebbe debuttare nel corso della prossima primavera come nuovo modello di pieghevole con apertura e chiusura a conchiglia. L’anticipazione più succulenta non riguarda (solo) design o hardware, quanto il prezzo che potrebbe abbassarsi in modo deciso rispetto al precedente Z Flip.

A riportare le voci è stato il sempre affidabile leaker Ice Universe su Weibo con un laconico post che cita testualmente: “Galaxy Z Flip3, 120 Hz, frame più sottile, più economico, entro i 1w”. La prima parte riguarda la frequenza di aggiornamento del display che salirà appunto a 120 Hz per un’esperienza più fluida e adatta anche al gaming. La prima versione si fermava alla metà, 60 Hz.

Il frame più sottile riguarderà soprattutto le cornici che dovrebbero risultare meno evidenti a tutto beneficio sia dello spessore sia del peso, con un profilo più affilato e una maggiore portabilità. È più che verosimile che il display rimarrà della stessa diagonale (da disteso) della precedente versione, dunque da 6,7 pollici. Sarà naturalmente scontata la presenza del 5G, mentre altri miglioramenti potrebbero coinvolgere la fotocamera.

Infine, l’indicazione sul prezzo che viene indicato come entro “1w” in riferimento alla valuta locale coreana e paragonabile al cambio attuale a 750 euro, ben 500 euro in meno rispetto al primo Flip. Un calo poderoso, forse esagerato? In realtà potrebbe essere più modesto ma altrettanto significativo se si considera la valuta e il riferimento del mercato cinese ossia 10.000 rmb, che equivalgono a un più ragionevole 1250 euro invece che 1500 euro del costo in Cina del primo Flip. Visto che in Italia era uscito a un prezzo simile a Pechino, 1520 euro, un prezzo di circa 1200 euro sarebbe di certo ben accetto.

Se dunque le voci finora giunte sono ancora nebulose e tutte da confermare, quel che è ormai confermato e dato per assodato è che il nome del nuovo foldable clamshell di Samsung non sarà Galaxy Z Flip 2 ma Galaxy Z Flip 3 così da pareggiare il numero relativo all’altra famiglia di pieghevoli, Galaxy Fold, atteso appunto alla sua terza generazione.

