Pubblica il figlio morto su TikTok, il video fa 10 milioni di visualizzazioni prima della rimozione

27 November 2020 – 16:32

Nella clip la mamma di una bambino recentemente deceduto regge il corpo esanime del figlio in braccio baciandolo e facendo lip sync della canzone messa in sottofondo. Il contenuto è stato ripetutamente segnalato come inappropriato, ma non è stato rimosso dalla piattaforma prima di aver raggiunto oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Fonte: Fanpage Tech