Lombardia, Piemonte e Calabria diventano arancioni dal 29 novembre

27 Novembre 2020 – 21:03

(foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Ottenuto il via libera dal Comitato tecnico scientifico (Cts), il ministro della Salute Roberto Speranza sta per firmare le ordinanze per spostare da zona rossa ad arancione Lombardia, Piemonte e Calabria, allentando da domenica 29 novembre il regime di lockdown totale imposto nell’ultimo mese per contrastare la seconda ondata di Covid-19. Sicilia e Liguria da arancioni, invece, diventano gialle. La Cabina di regia sul coronavirus si era riunita venerdì 27 novembre e ha annunciato che tutte le regioni e province autonome erano potenzialmente in fascia gialla, in base ai dati della settimana tra il 16 e il 22 novembre.

Ben 13 di esse sono nello scenario 1 e altre 8 nello scenario 2 di rischio di contagio di coronavirus, ossia hanno l’indice Rt sotto 1,25. Secondo le regole stabilite dal governo all’inizio di novembre per il regime differenziato per colori di misure di contrasto al Covid-19, quando questo valore sale tra 1,25 e 1,5 una regione diventa zona arancione, mentre se supera 1,5 diventa zona rossa. L’indice Rt nazionale settimanale attualmente registrato è 1,03.

Tuttavia, il Dpcm del 3 novembre prevede che, una volta assegnato, il colore di una regione rimanga in vigore per due settimane, prima di considerarne il riposizionamento. Per questo motivo venerdì 27 novembre sono state valutate le situazioni epidemiologiche solo delle Regioni diventate rosse e arancioni per prime, con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza del 6 novembre scorso

Inoltre, il presidente della Toscana Eugenio Giani assicura in un video sui social network che dal 4 dicembre la regione, da zona rossa, “passerà in zona arancione”. Mentre in Veneto (ancora in zona gialla, ma con ulteriori misure restrittive regionali dal 14 novembre) il governatore Luca Zaia annuncia con l’ordinanza n. 159, valida fino al 4 dicembre, che la Regione riapre nelle giornate prefestive da sabato 28 novembre “le medie e grandi strutture di vendita, sopra i 250 metri quadri”.

“La velocità di trasmissione dell’epidemia in Italia sta rallentando”, hanno riferito gli esperti della Cabina di regia. Ma hanno anche invitato i cittadini alla prudenza: “Questo andamento non deve portare a un rilassamento prematuro delle misure o a una riduzione dell’attenzione nei comportamenti. È necessario mantenere e/o rafforzare le misure di mitigazione in base al livello di rischio identificato”.

