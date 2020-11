La regina degli scacchi ha acceso la passione per il gioco su Twitch: le giocatrici più interessanti

27 November 2020 – 17:14

La serie TV trasmessa in streaming da Netflix non ha soltanto catturato l’attenzione di milioni di spettatori, ma ha anche riacceso la curiosità per un gioco che non passa mai di moda. Dalle partire romanzate a quelle da seguire in diretta il passo è breve: online abbondano le campionesse che hanno parecchio da insegnare.Continua a leggere



La serie TV trasmessa in streaming da Netflix non ha soltanto catturato l'attenzione di milioni di spettatori, ma ha anche riacceso la curiosità per un gioco che non passa mai di moda. Dalle partire romanzate a quelle da seguire in diretta il passo è breve: online abbondano le campionesse che hanno parecchio da insegnare.

Fonte: Fanpage Tech