I prossimi MacBook e iPad arriveranno dal Vietnam?

27 November 2020 – 12:59

Le tensioni con la Cina sembrano aver spinto Apple a chiedere lo spostamento fuori dal paese delle linee di produzione in cui nascono MacBook e iPad.

