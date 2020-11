Apple AirPods Pro al miglior prezzo di sempre, ORA

27 November 2020 – 21:02

Il Black Friday porta gli auricolari Apple AirPods Pro al miglior prezzo di sempre: in questi minuti sono disponibili su Amazon per 197 euro.

The post Apple AirPods Pro al miglior prezzo di sempre, ORA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico