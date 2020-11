Alibaba apre una vetrina dedicata al made in Italy

27 November 2020 – 18:17

Alibaba (Getty Images)Una enorme vetrina online dove le aziende esportatrici italiane avranno la possibilità di esporre i propri prodotti e i cataloghi a 26 milioni di potenziali buyer provenienti da 190 Paesi del mondo.

L’Agenzia Ice e Alibaba Group hanno posato la prima pietra per la creazione del “Made in Italy Pavilion”, una grande esibizione online permanente b2b all’interno del colosso dell’ecommerce cinese. Si tratta del primo progetto di questo tipo che Alibaba lancia in Europa insieme a un partner governativo.

Come funziona il Made in Italy Pavilion

L’accordo fornirà inizialmente a 300 aziende italiane la possibilità di attivare in maniera gratuita, grazie al contributo dell’Agenzia Ice, una membership premium su Alibaba.com. Contemporaneamente potranno essere inserite all’interno del “Made in Italy Pavilion” per due anni, usufruendo di programmi di formazione e servizi di assistenza dedicati per la gestione del proprio profilo online.

Per supportare ulteriormente le imprese presenti sulla piattaforma, Ica e Alibaba hanno disegnato e implementato campagne targettizzate di smart marketing, keyword advertising e soluzioni personalizzate per supportare le imprese nel raggiungimento degli obiettivi.

Intanto, per le aziende interessate, sono in programma una serie di webinar orientativi e tematici per indirizzare gli operatori.

Gli obiettivi

I numeri mostrano come le opportunità generate dal settore abbiamo ampi margini di crescita. Il giro d’affari in Italia tra aziende b2b è stato di 410 miliardi di euro nel 2019. Globalmente, il valore dell’e-commerce b2b si stima che raggiungerà, entro la fine del 2020, 12mila miliardi di dollari, ovvero sei volte quello del b2c.

L’iniziativa va nella direzione auspicata dal Patto per l’Export, con cui Ice prevede di portare il maggior numero di pmi italiane sull’e-commerce mondiale e di assicurarne il successo con interventi di supporto alla digitalizzazione dei processi. Lato suo, Alibaba intende facilitare il percorso di trasformazione digitale delle aziende, conducendone sempre di più sulla piattaforma nel corso dei prossimi cinque anni in settori chiave per l’economia come tessile, abbigliamento, meccanica.

“Le abitudini di consumo sono sempre più orientate verso il digitale e la pandemia sta accelerando questa transizione”, ha precisato il presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro: “La realizzazione della prima vetrina Made in Italy sulla piattaforma b2b di Alibaba segna una nuova tappa che allarga il nostro supporto nel commercio online a tutti i settori merceologici”.

L’evoluzione digitale delle pmi

Il lancio del “Made in Italy Pavilion” segue la collaborazione già in corso tra Alibaba e Ice, che ha visto nel 2018 l’apertura di “hello Ita”, sezione dedicata della piattaforma b2c di Alibaba Tmall, dove oltre un centinaio di negozi virtuali di marchi e aziende italiane raggiungono circa 800 milioni di consumatori cinesi con i propri prodotti. Ice e Alibaba hanno annunciato il rinnovo e l’estensione di questa partnership.

La cooperazione continuerà anche sul fronte di Freshippo, la catena di supermercati digitali e automatizzati di Alibaba in Cina, in cui è già presente una vasta offerta di prodotti italiani, in particolare del settore agroalimentare.

“Il rinnovo della nostra collaborazione con Ice arriva, non a caso, in una fase particolarmente delicata per l’economia italiana. Che ha reso indispensabile per le aziende ripensare in chiave digitale la propria strategia e operazioni”, ha spiegato Rodrigo Cipriani Foresio, general manager sud Europa di Alibaba: “Insieme a Ice, il Gruppo Alibaba ribadisce il suo impegno per supportare imprese ed imprenditori Italiani con soluzioni e competenze che ne rafforzino il percorso di espansione sui mercati globali”.

Fonte: Wired