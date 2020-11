Questa ambulanza è una bici elettrica che arriva prima dai pazienti facendo slalom nel traffico

26 Novembre 2020 – 20:28

È nata in Francia ed è destinata alle grandi città trafficate dove, secondo gli ideatori, può arrivare dai pazienti nella metà del tempo impiegato dalle ambulanze tradizionali. Il bagagliaio può contenere tutto il necessario per stabilizzare i pazienti salvando loro la vita in attesa dei mezzi su quattro ruote.Continua a leggere



