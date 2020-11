Per Natale, accendi una lampadina (con Alexa)

26 Novembre 2020 – 22:48

Mettere assieme un Amazon Echo ed una lampadina smart consente di spendere di meno e di ottenere di più: ecco i bundle migliori per un’idea di Natale.

The post Per Natale, accendi una lampadina (con Alexa) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico