Kfc, le consegne le fanno i furgoncini a guida autonoma

26 November 2020 – 14:46

Pollo fritto con l’auto a guida-autonoma | Credit: Via TwitterCi sono aziende che hanno trasformato questa crisi in opportunità. Tra di esse rientra sicuramente il colosso Kfc che in Cina ha inaugurato un nuovo servizio con auto a guida autonoma che consegnano il famoso pollo fritto. Si tratta di una tipologia di servizio del tutto simile a quello offerto dai classici furgoni dei panini che si trovano fuori dagli stadi, con l’unica (enorme) differenza che non è presente alcun personale.

In questo caso invece la navetta a guida autonoma si ferma, l’utente sceglie il menù dal display, paga attraverso la carta di credito e utilizzando l’apposito sportello ritira il cibo. Gli utenti cinesi hanno pubblicato su Twitter alcune foto che sono piuttosto esplicative sulla natura del servizio. Le vetture sono state avvistate vicino alla stazione della metropolitana di Shanghai.

Secondo quanto riportato da Roadshow questi “ristoranti su quattro ruote” sono frutto di una partnership tra la società cinese Neolix e Yum! Brands, che possiede Kfc. I veicoli autonomi della Neolix sono conformi al livello 4 di guida autonoma, che gli consente di guidare da soli e di evitare gli ostacoli, hanno un’autonoma di 100 km (la batteria può essere comunque sostituita in 30 secondi) e una velocità massima di 50 km/h.

Le navette utilizzate per questo servizio dovrebbero essere le medesime impiegate localmente per altri scopi come la disinfezione delle aree (misura precauzionale per contenere la diffusione del Covid-19).

