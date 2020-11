iRobot, il top di gamma al miglior prezzo di sempre

26 November 2020 – 18:30

Il top di gamma tra i robot di pulizia per la casa, iRobot Braava Jet m6, è disponibile al minor prezzo mai offerto prima di questo Black Friday.

The post iRobot, il top di gamma al miglior prezzo di sempre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico