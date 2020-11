Hyundai, l’auto si compra dallo smartphone (anche in Italia)

26 November 2020 – 14:22

Hyundai Click to BuyHyundai Click to Buy è la nuova piattaforma completamente digitale che consente di acquistare un nuovo veicolo attraverso un percorso di acquisto interamente online. Un vanto per Hyundai Italia, dato che il Belpaese è stato selezionato dal quartier generale di Hyundai Motor Company come primo mercato a lanciare in Europa questo nuovo strumento di vendita. Una trasformazione digitale, quella di Hyundai, che con questo nuovo servizio per i clienti e le concessionarie cerca di abbracciare il nuovo contesto sociale ed economico in così forte evoluzione.

Come funziona Hyundai Click to Buy

L’esperienza è accessibile da uno smartphone, da un tablet o da un qualsiasi computer. Una volta sul sito clicktobuy.hyundai.it in sei step si arriva all’acquisto dell’auto: Selezione del veicolo, Configurazione, Offerta personalizzata, Contratto, Richiesta del finanziamento e Ordine. La scelta della vettura avviene attraverso quattro diversi filtri: Categoria, Caratteristiche, Budget ed emissioni di CO2. Ciascuna di esse ha una sottocategoria per giungere al modello desiderato. Decisa la vettura, si passa alla selezione della concessionaria, che gestirà l’ordine, e poi alla configurazione dell’auto. La piattaforma segnala in autonomia la disponibilità di vetture simili in pronta consegna. A questo livello è possibile chiedere anche la stima del valore della propria auto da dare in permuta. Seguirà il controllo direttamente presso l’officina della concessionaria.

Dopo questa prima fase, l’utente testa i vari colori degli esterni, con la possibilità d’inserire i diversi pacchetti come connettività e sicurezza. Segue la customizzazione della vettura con il vaglio dei diversi accessori: dai cerchi in lega alle luci d’ambiente, ai porta sci. La lista è davvero lunga. Una volta creata l’auto dei desideri si passa alla tipologia di finanziamento. Si fissa l’anticipo, la durata e il chilometraggio annuale e si ottiene la rata mensile con i corrispettivi Valore Futuro Garantito, Tan e Taeg. A questo punto se si vuole andare avanti è necessario effettuare la registrazione al sito. Dopo questo passo, si decide dove si vuole che sia effettuata la consegna. C’è anche la possibilità di indicare entro quando si ha necessità della vettura.

sito web clicktobuy.hyundai.itIn automatico la piattaforma inserisce tutte le offerte del mese. Mentre si compiono queste operazioni c’è la possibilità di contattare istantaneamente via telefono o live chat il concessionario scelto. In questa fase, si può richiedere formalmente l’offerta. Tale richiesta può essere inviata anche a più concessionari per spuntare la contro-offerta migliore. Una volta presa la decisione, viene abilitato il pulsante contratto e l’utente può proseguire il suo processo d’acquisto con carta di credito o PayPal. Salvo verifica della permuta.

Rivoluzione digitale Hyundai

Secondo una recente ricerca di Bain & Company, tra il 30 e il 40 per cento dei consumatori si dichiara già pronto ad acquistare un’auto interamente online. Anche nell’automotive, con questo nuovo servizio cade la barriera tra online e offline. Il vantaggio del web è la comparabilità delle offerte e la trasparenza dei prezzi. La piattaforma Hyundai Click to Buy rafforza l’integrazione on-line/off-line del processo di acquisto, mettendo il cliente direttamente in contatto con il personale degli showroom Hyundai.

Per qualsiasi necessità è sempre attivo un canale di contatto con il dealer. A fine novembre, le concessionarie già in linea sono 54 sparse in maniera omogenea su tutta la penisola. Ma l’obiettivo Hyundai è permette a tutta la rete di approfittare di questa innovazione tecnologica. Tra l’altro, Hyundai Click to Buy è la prima soluzione di e-commerce nel settore automotive per completezza e funzionalità che inizia e si conclude online, quindi al 100 per cento end-to-end.



