È morta l’attrice Daria Nicolodi, icona dei film dell’ex marito Dario Argento

26 November 2020 – 17:54

È morta nella mattinata del 26 novembre, all’età di 70 anni, Daria Nicolodi, attrice nota soprattutto per i suoi ruoli nei film dell’ex marito, il regista Dario Argento. Nata il 19 giugno 1950 a Firenze, si trasferì negli anni Settanta a Roma, dove si sposò con lo scultore Mario Ceroli (da lui ebbe una figlia, Anna, morta in un incidente stradale nel 1994) e a lavorare nel mondo dello spettacolo: nel 1970 ha partecipato a Babau, varietà di Paolo Poli che fu censurato dalla Rai perché considerato oltraggioso per la morale; recitò poi in film di autori importanti, come Salomé di Carmelo Bene nel 1972 e La proprietà non è più un furto di Elio Petri nel 1973. Ma la svolta avvenne appunto nel 1974, quando durante i casting di Profondo rosso conobbe Argento.

Proprio grazie a Profondo rosso Nicolodi si impose come un’interprete originale e controcorrente, prestandosi al ruolo della giovane giornalista Gianna Brezzi, reporter determinata e libertina che si occupa con ostinazione degli omicidi al centro della trama. Da lì l’attrice parteciperà a tutti i film successivi dell’allora marito fino al 1987, interpretando dunque parti più o meno grandi in Suspiria, Inferno (di questi due fu anche co-sceneggiatrice), Tenebre, Phenomena e Opera, oltre a partecipare a sceneggiati televisivi come Ritratto di donna velata e I giochi del diavolo. Terminata la relazione con Argento, si distinse negli anni successivi in altre pellicole dai toni horror e thriller come Le foto di gioia, Paganini Horror e La setta, ma fu anche nel cast di film d’autore come La fine è nota di Cristina Comencini nel 1993 e La parola amore esiste di Mimmo Calopresti nel 1998.

La seconda parte della sua carriera è stata contraddistinta dalle collaborazioni con la figlia Asia Argento, nata nel 1975: in una parte dalle tinte autoironiche, è la madre del personaggio interpretato dalla figlia in Viola bacia tutti, mentre sarà Asia stessa a dirigerla nel suo film Scarlet Diva. Nel 2007 tornò a collaborare anche con Dario Argento prendendo parte a La terza madre, capitolo conclusivo della trilogia iniziata con Suspiria e Inferno. Negli anni Duemila appare anche nel cast di produzioni televisive come L’ispettore Coliandro e Il mostro di Firenze. “Ora potrai volare libera con il tuo grande spirito e non soffrire mai più”, ha scritto Asia Argento per ricordare la madre, sottolineando il carattere luminoso di colei che è definita da molti come la dark lady del cinema italiano.

