Crescere Cittadini Digitali: Samsung per l’educazione civica

26 Novembre 2020 – 19:48

Un libro didattico per insegnanti e studenti diffuso in tutte le scuole secondarie di primo grado e lezioni di educazione civica digitale.

The post Crescere Cittadini Digitali: Samsung per l’educazione civica appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico