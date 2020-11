Black Friday, le migliori offerte per i giochi da tavolo

26 November 2020 – 14:14

Anche quest’anno la febbre del Black Friday non risparmia gli appassionati dei giochi da tavolo. Sono tante le offerte a prezzi scontati che permettono di ampliare la propria collezione di board game, per intavolarla con la famiglia o nell’attesa di poterla sfoggiare con gli amici, a lockdown concluso. Ecco gli sconti più ghiotti e i titoli da non perdere di questo 2020.

Allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre, il sito specializzato DalTenda dà il via a uno sconto del 20% su tutto il catalogo, che sale al 22% per i prodotti danneggiati e al 30% per i giochi inclusi nella sezione “fineserie”, che includono più di 380 fra titoli, accessori, espansioni e booster. Sono poi previsti degli sconti potenziati, compresi tra il 22% e il 25%, su alcune etichette come 3Emme Games, Tesla Games, Dice Lair e la stessa DalTenda (che pubblica in Italia giochi come Dany e Hedgehog Roll). Sconti di pari entità anche per gli amanti dei puzzle e per chi ha bisogno di bustine protettive per i giochi di carte (con UltraPro e DragonShield). La spedizione è gratuita per spese al di sopra dei 26,90 euro; in ogni ordine è incluso un piccolo omaggio o un “prodotto misterioso” in regalo se l’importo sale al di sopra dei 50 euro.

Alle 9 del mattino di venerdì partono invece le offerte di Uplay.it, altro sito specializzato in board game, dadi, miniature, bustine protettive, accessori e prodotti della linea Funko Pop. In questo caso gli sconti salgono al 30%, ma non su tutto il catalogo e bisognerà tenere d’occhio con attenzione il sito per accaparrarsi i titoli più allettanti. Ogni 30 minuti, infatti, verrà pubblicato su questa pagina un coupon per uno sconto del 30% su 30 giochi diversi: il sogno, o l’incubo, degli shopper compulsivi. In più, ogni 20 minuti ci sarà un coupon valido per un’offerta speciale a percentuale variabile su titoli specifici o sull’intero catalogo, mentre le bustine a marchio Uplay saranno scontate del 20% tutto il giorno.

Più lineari le offerte di DungeonDice, comode per chi ha bisogno di tempo e attenzione per ponderare un acquisto (dopotutto, la paralisi da analisi è una caratteristica di molti board gamer). Il sito, specializzato in giochi da tavolo, di ruolo, di carte e di miniature, ha dato il via agli sconti già da lunedì 23. Per l’intera settimana, sino a domenica 29 novembre, è sufficiente registrarsi e utilizzare il codice BF2020DICE per avere uno sconto del 20% su tutti i prodotti in pronta consegna, inclusi quelli della sezione fuoritutto, già a prezzo ridotto. Inoltre, a questa pagina sono pubblicate delle offerte aggiuntive a tempo, che permettono di accaparrarsi sconti tra il 30% e il 50% anche sulle ultime novità più ambite dell’anno, come lo scanzonato gioco narrativo a tema piratesco Forgotten Waters o l’espansione Villainous: Wicked to the core per l’apprezzato board game dedicato ai cattivi della Disney, entrambi con il prezzo ridotto di un terzo a oggi.

Il sito MagicMerchant ha già lanciato un’offerta 4×3 (dove su quattro prodotti acquistati il meno caro è in omaggio), che si applica sia a giochi da tavolo sia a giochi di ruolo. Per chi preferisce i singoli acquisti mirati, c’è uno sconto del 10% sulle carte Magic che farà la gioia dei collezionisti dello storico gioco di carte collezionabili, e un meno allettante (relativamente ad altre offerte) ma comunque dignitoso sconto del 15% su tutti i giochi da tavolo in catalogo, riscattabili usando rispettivamente i codici BLACKFRIDAYMTG e BLACKFRIDAYGDT.

Da tenere d’occhio anche il negozio fantasy online MagicStore, che prospetta sconti tra il 20% e il 50% su molti titoli sino a domenica 30 novembre, applicati anche a molte ultime novità come l’attesissimo Pandemic Legacy: Season 0 (edizione italiana), a prezzo ridotto da 80 a 64 euro circa. Mentre Egyp.it ha già attivato una sezione con 400 titoli a ‘prezzi pazzi’, da scorrere in cerca dell’occasione desiderata: c’è tempo sino alla mezzanotte di domenica 29 novembre. Il portale GiochiX – Giochistarter ha una pagina dedicata con 42 titoli scontati tra il 20% e il 60%; tra i più interessanti vi è sicuramente il discusso Tapestry, gioco di costruzione di civiltà di Stonemeier Games, che scende da 100 a 60 euro circa.

Chiudono la carrellata di portali specializzati MeepleDeer (con un -10% su tutto il catalogo e offerte a tempo dal 40 al 60% su alcuni titoli), BottegaLudica (dal 22 al 33% anche su novità come la seconda edizione di 7 Wonders) e Playbazaar (con una sezione outlet, sconti del 20% su tutto il catalogo, e dal 25% in su su alcuni titoli selezionati).

Anche i grandi portali di e-commerce presentano offerte dedicate ai board game. Su Amazon c’è una sezione dedicata al Black Friday con tanti titoli adatti a tutta le famiglia, dal Monopoli al Cluedo sino ai puzzle, e anche una manciata di giochi più rivolti agli appassionati come Alta Tensione (attualmente in sconto del 27%) o Arkham Horror seconda edizione (con un taglio corposo del -46%). Mentre Ibs offre sconti del 15% nella sezione giochi e giocattoli, che include anche board game sempreverdi come Azul, Ticket to Ride e Nome in codice.







