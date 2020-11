Wonder Woman 1984 ha una nuova data di uscita in Italia

Negli svariati e spesso pesanti assestamenti che il coronavirus ha imposto alle uscite cinematografiche del 2020, quella di Wonder Woman 1984 è stata a lungo un’incognita difficile da dipanare. Film importantissimo a livello di budget e di aspettative di guadagno per la Warner Bros, e in generale per l’industria filmica americana, il cinecomics diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot è stato a lungo rimandato nella speranza che la situazione sanitaria in particolare degli Stati Uniti, dove oltre il 50% delle sale sono chiude a causa della pandemia, migliorasse. Dato che la crisi è ancora ampia la settimana scorsa è arrivata una decisione che ha dell’epocale: nel mercato Usa il film uscirà in forma ibrida, sia nei cinema ancora aperti sia in streaming sulla neonata piattaforma Hbo Max. All’estero, invece, sono state annunciate in queste ore nuove date di uscita nei vari paesi, fra cui l’Italia, dove si potrà vederlo nei cinema.

Il seguito del blockbuster del 2017 inizierà ad affacciarsi nelle sale asiatiche e europee, e in particolare in Gran Bretagna e Francia, a partire dal 16 dicembre prossimo, con diverse altre nazioni asiatiche e sudamericane che si aggiungono nei giorni successivi (particolarmente importante è l’uscita in Cina il 18). Verso Natale seguiranno Germania, Austria e Corea il 23 dicembre, il Canada e appunto gli Stati Uniti il 25, Australia e Nuova Zelanda il 26. Noi italiani, invece, dopo che Wonder Woman 1984 avrà fatto il suo debutto nelle prime settimane del 2021 anche nell’Est Europa e in Turchia, dovremo invece attendere il 28 gennaio, nella speranza che il virus sia tornato sotto controllo e siano stati nel frattempo riaperti teatri e sale di spettacolo.

L’attesa per questo film non riguarda solo le aspettative di tanti fan che hanno visto nel suo predecessore di tre anni fa un ottimo tentativo di risollevare le sorti dell’universo cinematografico legato alla Dc Comics. È in qualche modo più generale un test, così come lo era stato Mulan a settembre, per capire come il modello di distribuzione cinematografica può tentare di rimodularsi in tempi incerti come questi. Nel frattempo, sono stati diffusi due nuovi teaser, rivolti in origine al mercato vietnamita, che rivelano alcune immagini inedite, a stimolare ancor di più la curiosità di vedere questo film finalmente nelle sale (o online).

