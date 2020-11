Perché in Calabria si stenta a trovare un commissario alla sanità?

25 November 2020 – 12:07

Possiamo permetterci, nel pieno della pandemia del secolo, di avere una regione senza guida e con un miliardo e 51 milioni di debiti alla fine del 2019? Quello che sta succedendo in Calabria ormai da settimane è stato messo da parte troppo presto, travolti dalla seconda ondata di Sars-CoV-2. E invece è uno dei paradigmi di sconfitta totale della sanità italiana, di fallimento conclamato che mette a rischio ogni giorno da anni la salute pubblica. A tutti i livelli, dalla casella più alta fino all’attività sul campo. Passando per il governo che fa evidentemente una fatica mostruosa a trovare un nome affidabile e di garanzia in grado di mettere mano a una regione dove le aziende sanitarie fanno spesso e da anni “contabilità orale”.

A sinistra, Agostino Miozzo, coordinatore del Cts; il governo lo ha contattato perché ricopra il ruolo di commissario alla sanità della RegioneLa relazione della Corte dei Conti sulla sanità calabra presentata alla fine di ottobre aveva d’altronde già bocciato l’ex generale Saverio Cotticelli, commissario costretto a dimettersi per essere cascato dal pero sul piano anti-Covid durante un programma tv ma che, pur nominato solo due anni fa, portava in dote una situazione sconvolgente: dal 2014 non si fa un bilancio consolidato preventivo regionale, anche perché non c’è un regolamento di contabilità aggiornato alle indicazioni del governo risalenti al 2011. La regione non sa quanti debiti debba saldare, certe inchieste hanno provato il tentativo di doppi pagamenti a fatture già saldate puntando su caos e appunto mancanza di bilanci, il tempo medio per un pagamento supera i due anni.

Senza contare l’ulteriore peso, quello fatale: la criminalità organizzata, con studi medici, centri di ricerca e laboratori di analisi di proprietà diretta o tramite prestanome delle famiglie storiche di ‘ndrangheta, appalti e scelte o nomine di medici e primari, zero richieste dei certificati antimafia alle ditte, come capitato con l’Asp di Reggio, sciolta nel 2019. E ancora assunzioni pilotate e prestazioni elargite. Non garanzia di salute pubblica si occupa la sanità calabrese ma di concessione degli ‘ndranghetisti. L’assassinio di Francesco Fortugno – era il 2005 – è figlio della volontà di denunciare quel quadro fuori controllo.

Le cronache raccontano di questo e di molto, moltissimo altro nel corso degli anni. Dei blackout in sala operatoria che hanno procurato la morte dei pazienti, di soldi a pioggia senza gare, di disservizi come standard, di ambulanze che non arrivano mai e di ospedali con bacini d’utenza spropositati. I livelli di assistenza sanitaria sono talmente bassi che i cittadini calabresi sono spesso costretti a curarsi nel resto d’Italia, spendendo 310 milioni di euro all’anno.

Eppure, al netto della situazione sul campo oltre i limiti del disastro, il governo non riesce a chiudere almeno un pezzo di una vicenda cominciata tre settimane fa con l’addio di Cotticelli. Nel giro di pochi giorni c’erano state le dimissioni di Giuseppe Zuccatelli, quello che ha liquidato come una stupidaggine l’uso delle mascherine, la grottesca rinuncia lampo dell’ex rettore della Sapienza Eugenio Gaudio e il coinvolgimento un po’ estemporaneo di Gino Strada. Che non era di certo l’uomo giusto per quel ginepraio finanziario e criminale e che per fortuna se ne è tenuto fuori, stringendo un programma di collaborazione specifico per l’emergenza coronavirus con gli ospedali da campo.

La sanità calabrese resta dunque ancora senza un commissario. Il Consiglio dei ministri non ha designato gli ultimi nomi sul tavolo fra cui quello di Narciso Mostarda, medico e direttore generale della Asl Roma 6, e dell’ex prefetto di Reggio Calabria Luigi Varratta.

Serve quindi altro tempo, quando di tempo non ne abbiamo, e soprattutto un profilo altissimo, autorevole e deciso a tuffarsi in una vera e propria campagna di guerra che al management sanitario e finanziario dovrà unire la risposta all’emergenza pandemica e la lotta contro la criminalità organizzata, che oggi più di prima si lecca i baffi, favorita dalla rapidità con cui le decisioni vanno prese in questo quadro e infilandosi in ogni spazio possibile. Basti pensare a una delle ultime inchieste, la Farmabusiness diretta da Nicola Gratteri, che ha portato agli arresti del presidente del Consiglio regionale, il forzista Nicola Tallini, che avrebbe fornito le entrature giuste alla cosca Grande Aracri nella costituzione di un consorzio e di una società per la distribuzione dei medicinali da banco sul territorio regionale e nazionale.

Serve un commissario che si occupi anche e soprattutto, dal suo punto di vista e nelle sue competenze, di questo enorme campo di battaglia. Evidentemente non ce ne sono in circolazione. O il governo non riesce a convincerli fornendo le giuste garanzie e il supporto di cui hanno bisogno.

