Il futuro inizia adesso: arriva lo smartphone di domani

25 Novembre 2020 – 14:28

Cent’anni fa si immaginavano un ventunesimo secolo fatto di automobili volanti, di vacanze sulla Luna, di città sottomarine, di uomini alati e di robot umanoidi che avrebbero lavorato al posto nostro, di fenomeni meteorologici su richiesta e di quartieri cittadini semoventi. Non hanno indovinato quasi su nulla, ma non avrebbero potuto: perché il futuro, quello vero, inizia adesso. Come? Non potrai credere ai tuoi occhi.Continua a leggere



Cent’anni fa si immaginavano un ventunesimo secolo fatto di automobili volanti, di vacanze sulla Luna, di città sottomarine, di uomini alati e di robot umanoidi che avrebbero lavorato al posto nostro, di fenomeni meteorologici su richiesta e di quartieri cittadini semoventi. Non hanno indovinato quasi su nulla, ma non avrebbero potuto: perché il futuro, quello vero, inizia adesso. Come? Non potrai credere ai tuoi occhi.

Continua a leggere Cent’anni fa si immaginavano un ventunesimo secolo fatto di automobili volanti, di vacanze sulla Luna, di città sottomarine, di uomini alati e di robot umanoidi che avrebbero lavorato al posto nostro, di fenomeni meteorologici su richiesta e di quartieri cittadini semoventi. Non hanno indovinato quasi su nulla, ma non avrebbero potuto: perché il futuro, quello vero, inizia adesso. Come? Non potrai credere ai tuoi occhi.

Fonte: Fanpage Tech