Hyundai Click to Buy: così l’auto si compra online

25 November 2020 – 16:26

Click to Buy è la soluzione e-commerce end-to-end portata online da Hyundai che rende completamente digitale l’esperienza di acquisto di un veicolo.

The post Hyundai Click to Buy: così l’auto si compra online appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico