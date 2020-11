È morto Diego Armando Maradona

25 November 2020 – 18:04

(foto: Jean-Yves Ruszniewski/Corbis/VCG via Getty Images)Diego Armando Maradona, considerato uno dei più grandi – o il più grande, secondo molti – calciatori di tutti i tempi, è morto nella sua causa di Tigre, vicino Buenos Aires in Argentina, a causa di “un arresto cardiorespiratorio”. Lo ha annunciato il quotidiano argentino El Clarín. Il Pibe de Oro, com’era conosciuto in carriera, era in convalescenza dopo essersi sottoposto a un’operazione per rimuovere un edema cerebrale il 3 novembre scorso. Il 30 ottobre Maradona aveva compiuto 60 anni.

L’argentino aveva fatto vincere al proprio paese la Coppa del Mondo nel 1986, in qualità di capitano. Giocando nel Napoli, poi, aveva conquistato due scudetti della serie A nel 1987 (insieme a una Coppa Italia) e nel 1990.

